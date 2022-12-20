Kasiyere "başın neden açık?" diye soran Faslı ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika
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Kasiyere "başın neden açık?" diye soran Faslı ekipler tarafından yakalandı

20.12.2022 21:30
Kasiyere "başın neden açık?" diye soran Faslı ekipler tarafından yakalandı

Esenyurt'ta bir market kasiyerine "Başın açık. Ne gerek var?" diye tepki gösteren Faslı sosyal medyanın gündemine oturdu. Videonun gündem olması üzerine harekete geçen ekipler ise kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir markette akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Marketten alışveriş yapan Fas uyruklu bir şahıs, kasadaki kadın çalışana, "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var? İslam'da böyle şeyler olmaz." sözleriyle tepki gösterdi.

"BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

O sırada durumu fark eden bir kadın müşteri, hemen yaşananları cep telefonu ile kayda almaya başladı. Kasiyerle konuşan Faslı adamın yanına giden kadın, "Pardon siz nerelisiniz? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Nerede olduğunuzun farkında mısınız?" dedi. Faslı olduğunu belirten adam ise kadına "Nerede olduğumu biliyorum. Burada İslam var değil mi?" sözleriyle yanıt verdi.

"RAHATSIZ OLUYORSAN FAS'A GİT"

Bunun üzerine kadın tekrar araya girerek, "Evet İslam var. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kimin nerede çalıştığı, ne yaptığı sizi ilgilendirmiyor. Bu kadın burada çalışmak istiyorsa çalışabilir. Sen şu an benim için tehlikesin. Rahatsız oluyorsan Fas'a gidersin. Orada yaşarsın." dedi.

YAKALANDI

Öte yandan videonun kısa sürede gündem olması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı.
YORUMLAR
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İstanbul, Fas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasiyere 'başın neden açık?' diye soran Faslı ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasiyere "başın neden açık?" diye soran Faslı ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika
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