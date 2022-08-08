Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki düğün konvoyundaki araçlara çarpan motosikletliyle, konvoydaki sürücüler arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsünün olay yerine çağırdığı babası da gelince tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Olaya karışan taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAZA SONRASI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.