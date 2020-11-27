Adreste yapılan aramada 113 kilogram eroin ele geçirildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında 22 Kasım'da Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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