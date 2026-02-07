Esenyurt'ta İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Gözaltı - Son Dakika
Esenyurt'ta İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Gözaltı

07.02.2026 12:13
İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 Ocak'ta bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlının olay yerine yaya olarak gelip tabancayla ateş ettiğini belirledi.

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin silahı yere attığı ve başka biriyle bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen zanlılar M.S. (24) ve M.Ü. (23) gözaltına alındı.

M.S'nin iş yerini kurşunladığı, M.Ü'nün ise gözcülük yaptığı anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "mala zarar vermek", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Gözaltı - Son Dakika

