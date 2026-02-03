Esenyurt'ta Kentsel Dönüşüm Binasından Hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esenyurt'ta Kentsel Dönüşüm Binasından Hırsızlık

Esenyurt\'ta Kentsel Dönüşüm Binasından Hırsızlık
03.02.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki binadan hırsızlık yapan iki kişi görüntülendi.

ESENYURT'ta kentsel dönüşüm kapsamına alınarak boşaltılan 3 katlı binaya giren iki kişi, kapı ve pencereleri çaldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi 1205. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 3 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılma kararı alınarak bir süre önce boşaltıldı. Çevresinde güvenlik önlemi alınmayan binaya giren kapüşonlu iki kişi, ellerindeki pense ve çekiç ile dairelerin kapı ve pencerelerini sökmeye başladı. Kendilerini izleyen olup olmadığını aralıklarla kontrol eden şüpheliler, söktükleri eşyaları binanın bir bölümüne istifledikten sonra taşıyabildikleri kadarını alarak sokaktan ayrıldı. O anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kentsel Dönüşüm Binasından Hırsızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

10:03
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:09:48. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kentsel Dönüşüm Binasından Hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.