Esenyurt'ta kocasıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Meral Ç., 4 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de sokak ortasında yaralı şekilde yatan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Balkondan düşen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri kadının düştüğü balkondan ve evinden incelemelerde bulunurken konunun intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda incelemeler başlatıldı.
Mahalle sakini Recep Kelepçe, "Sokağa polis girdi. Polis ışıklara dikkat çekerken balkondan çıktık. Biz izlerken polisler daireye çıktı. Biz izlerken bir kadın kendini aşağı attı. Her şey 10 saniye içinde oldu" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocasıyla tartışan kadın balkondan düşerek can verdi! Görgü tanığı anlattı: Her şey 10 saniye içinde oldu - Son Dakika