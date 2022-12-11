Kocasıyla tartışan kadın balkondan düşerek can verdi! Görgü tanığı anlattı: Her şey 10 saniye içinde oldu - Son Dakika
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Kocasıyla tartışan kadın balkondan düşerek can verdi! Görgü tanığı anlattı: Her şey 10 saniye içinde oldu

12.12.2022 00:47

İstanbul Esenyurt'ta kocasıyla tartıştıktan sonra balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi. Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu konusunda soruşturma başlatıldı. Bir mahalle sakini, "Sokağa polis girdi. Polis ışıklara dikkat çekerken balkondan çıktık. Biz izlerken polisler daireye çıktı. Biz izlerken bir kadın kendini aşağı attı. Her şey 10 saniye içinde oldu" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta kocasıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Meral Ç., 4 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de sokak ortasında yaralı şekilde yatan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Balkondan düşen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri kadının düştüğü balkondan ve evinden incelemelerde bulunurken konunun intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda incelemeler başlatıldı.

"HER ŞEY 10 SANİYE İÇİNDE OLDU"

Mahalle sakini Recep Kelepçe, "Sokağa polis girdi. Polis ışıklara dikkat çekerken balkondan çıktık. Biz izlerken polisler daireye çıktı. Biz izlerken bir kadın kendini aşağı attı. Her şey 10 saniye içinde oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasıyla tartışan kadın balkondan düşerek can verdi! Görgü tanığı anlattı: Her şey 10 saniye içinde oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasıyla tartışan kadın balkondan düşerek can verdi! Görgü tanığı anlattı: Her şey 10 saniye içinde oldu - Son Dakika
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