Üye Girişi
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga - Son Dakika

Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga

11.01.2022 07:53

ESENYURT'ta gece saatlerinde bir marketin önünde tartışan iki grup arasında yaşanan kavgada iddiaya göre silahlar çekildi.

ESENYURT'ta gece saatlerinde bir marketin önünde tartışan iki grup arasında yaşanan kavgada iddiaya göre silahlar çekildi. Taraflardan biri elindeki pompalı tüfekle markete girerken iş yeri sahibi kepenkleri kapattı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle önce sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışma sonrası taraflardan biri elindeki pompalı tüfekle cadde üzerinde bulunan markete girdi. Market sahibi de hemen iş yerinin kepenklerini kapattı. Dışarıda kalan kişiler ise markete doğru pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırı sonrası yara almadan kurtulan kişiden bilgi alan polis ekipleri iş yerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında bir otomobil ile marketin camlarında açılan ateş sonucu hasar olduğunu tespit etti. Polis ekipleri markete pompalı tüfekle girdiği iddia edilen kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar marketin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde dışarda yaşanan kavga sonrası marketin içene elinde pompalı tüfekle girdiği iddia edilen kişi görünüyor. Görüntülerin devamında dışarı çıkmak isteyen bir kişi olduğu görülüyor market sahibinin ise engel olmaya çalıştığı görülüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ediyor.

- İstanbul
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga
Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga
YORUMLAR
500

Esenyurt, Saldırı, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga - Son Dakika


Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu! Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu!         
07:59
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf geldi Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf geldi         
21:25
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli! Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!         
14:44
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17

Son Dakika Haberleri
07:59 Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu!
07:50 Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...
07:48 Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
07:31 Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi
01:01 Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti
00:43 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor
00:41 Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 08:06:11. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement