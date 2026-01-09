Esenyurt'ta MHP Basın Danışmanı Cinayeti Davasında Karar

Esenyurt'ta, 26 Ocak 2014'te MHP seçim irtibat bürosu açılışında, İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız'ın öldürülmesine ilişkin Yargıtayın bozma kararı sonrası yeniden görülen davada, tutuklu sanık Sinan Arslan müebbet hapis cezasıyla birlikte 2 ayrı suçtan dolayı 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sinan Arslan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıklar Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bir kısım müştekiler ve maktul Akyıldız'ın kızı Nebahat Çobanoğlu da duruşmaya katıldı.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Sinan Arslan, üzerine atılı suçu işlemediğini iddia ederek, "Suçsuz olduğum apaçık ortadadır. 12 senedir yatıyorum. Mağduriyetim giderilsin." dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Arslan hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, bir kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Arslan ve Abdullah Yılmaz'ın üzerlerine atılı suçtan beraatlerini hükmeden mahkeme, firari sanık Emin Yılmaz'ın dosyasını ayırarak, yakalanmasının beklenmesini kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 26 Ocak 2014'te MHP seçim bürosunun açılışı sırasında partinin seçim otobüsünün taşlanmasıyla başlayan olaylar sonucu Cengiz Akyıldız'ın silahla öldürüldüğü, Kemal Sağsöz'ün silah, Cihan Köç'ün demir sopa, Özkan Can, Erkan Kamil Tanrıverdi, Soner Özcan, Gencay Yılmaz ve Ramazan Türkmen'in de çeşitli aletlerle vurulmak suretiyle yaralandığı belirtilmişti.

Sanıkların ellerindeki aletlerle müştekilere saldırdıkları, bu sırada Sinan Arslan'ın tabancayla ateş ederek Kemal Sağsöz'ü omzundan yaraladığı ifade edilen iddianamede, göğsüne bir mermi isabet eden Cengiz Akyıldız'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

İddianamede, şüpheliler Sinan Arslan, Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve Emin Yılmaz'ın "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. Ayrıca sanıkların "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 52 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

Bu arada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için dosyası ayrılan 6 sanık hakkında da iddianame hazırlanmıştı.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak için kurulmuş silahlı örgüt adına suç işleme", "kasten öldürmeye yardım etmeye iştirak" ve "kasten yaralama" suçlarından 39 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istenen sanıkların dosyası, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldükten sonra bu dosyayla birleştirilmişti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mayıs 2016'da verilen kararda, sanık Sinan Arslan "Cengiz Akyıldız'ı kasten öldürme" suçundan müebbet, "Kemal Sağsöz'ü öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl, 4 kişiye karşı "yaralama" suçundan 3 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" suçundan da 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Benzer suçlardan sanık Abdullah Yılmaz'ı 4 yıl, Mehmet Arslan'ı 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen 6 çocuğa da çeşitli hapis cezaları vermişti.

Mahkeme sanıkları, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 3 yıl 8 aydan 5 yıl 7 aya kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırmıştı.

Firari sanık Emin Yılmaz'ın yakalanamaması nedeniyle dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay 2 kez bozma kararı verdi

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, maktulü öldüren kişiye ilişkin eşgal tarifleri, teşhisler ve ifadeler arasında farklılık bulunması nedeniyle görüntüler üzerinde iyileştirme çalışması yapılarak bilirkişi raporu alınması ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini belirtmişti.

Eylemleri sanıklar Sinan Arslan ile Abdullah Yılmaz'dan hangisinin gerçekleştirdiğinin ve silahı kimin kullandığının tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Daire, suça sürüklenen çocukların da eylemlere iştirak, irade ve durumlarının belirlenerek karar verilmesini bildirmişti.

Daire, bu gerekçelerle kararı kısmen bozmuştu.

Bunun üzerine dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesince ikinci kez yapılan yargılama sonucunda tekrar kurduğu hükmü inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı tekraren bozmuştu.

Daire, bozma kararında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" eylemlerini sanıklar Sinan Arslan, Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve Emin Yılmaz'dan hangisinin gerçekleştirdiğinin şüphe bırakmayacak şekilde tespit edilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğini kaydetmişti.