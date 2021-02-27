Esenyurt'ta okullar yüz yüze eğitim dönemine hazır - Son Dakika

Esenyurt'ta okullar yüz yüze eğitim dönemine hazır

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ilçede bulunan tüm okullarda Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullar, anaokulları ve 8 ile 12'nci sınıflarda seyreltilmiş şekilde, haftada 2 gün, yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için ilçedeki tüm okulları Korona virüs salgınına karşı dezenfekte etti.

Ekipler, ilçede bulunan anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler de dahil olmak üzere toplam 103 okulda çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Okulları eğitim dönemine hazırlamak için yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, merdiven korkulukları ve bahçelerde yer alan oyun alanları gibi tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek mikroplardan arındırdı. Yetkililer, öğrencilerin sağlığı için ilçedeki tüm okullarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının, eğitim dönemi boyunca devam edeceğini bildirdi.