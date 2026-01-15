Esenyurt'ta Otomobil Yangını

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
TEM Otoyolu Esenkent mevkisi Hadımköy yönünde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını görünce aracını sağ şeride çekti.
Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobil, çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, otomobilin yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
