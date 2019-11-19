Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Üzerlerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan Suriyeli Ala K. ve Omar K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri adresi tespit eden ve operasyon düzenleyen ekipler, evdeki Mehmet K. ve Suriyeli Mahmut M'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 1 kilo 175 gram esrar, çeşitli türlerde bin 455 uyuşturucu hap, 14 gram kokain, 10 gram eroin, 2 hassas terazi, 131 sahte altın, 103 tarihi sikke, 7 cep telefonu ve bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut M. tutuklanırken, Mehmet K. adli kontrol şartıyla, Ala K. ve Omar K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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