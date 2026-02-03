Esenyurt'ta Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi 1046 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda oksijen verildi.

Bina tedbir amaçlı ekiplerce boşaltılırken, apartman boşluğunda oluşan yoğun dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.