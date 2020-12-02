Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı

02.12.2020 05:22
Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı, System.String[]

ESENYURT'ta gece saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın sırasında dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

ESENYURT'ta gece saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın sırasında dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanırken, etraftaki binaların camları kırıldı.

Esenyurt, Fatih Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında 869. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken mahalle sakinleri de durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dairede patlama meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangın çıkan dairede yaşayan ve ismi öğrenilemeyerek ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı mahallenin doğalgazını önlem amaçlı kesti. Yangın sonrası meydana gelen patlama nedeniyle çevredeki bazı binalar hasar görürken, bazı dairelerin camlarının da kırıldığı görüldü.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın çıkan daireden yükselen alevlerin görüntüsü bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yangın çıkan dairenin alev alev yandığı görülürken, bazı vatandaşların da panik içerisinde olduğu görülüyor. Yangın sırasında itfaiye ekipleri daire de meydana gelen patlamanın neden kaynaklandığını araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı
Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı
Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı
Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı

Esenyurt, İtfaiye, Patlama, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı - Son Dakika


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