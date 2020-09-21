Esenyurt'ta zabıtaya saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta üzerine araba sürdüğü zabıta memurunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kıraç Mahallesi Ayasofya Caddesi'nde devriye gezen zabıta ekiplerinin yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilin içinde bulunan zanlı, zabıta ekiplerine silah gösterdi.

Zanlı daha sonra üzerine otomobil sürdüğü zabıta memuru Yücel A.'nın ayağından yaralanmasına neden oldu.

Olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre içinde Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yaralı zabıta memuru Yücel A.'nın, Esenyurt Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.