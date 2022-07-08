Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dün ülke genelinde bazı sağlık çalışanları şiddet olaylarını protesto etti.

POLİSE TOKAT ATTIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

TTB'nin çağrısına uyan bazı sağlık çalışanları İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanarak eylem yapmak istedi. Eylem sırasında polis ve sağlık çalışanları arasında, gösterinin izinsiz olması sebebiyle arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

DOKTOR OLAN EŞİNE DESTEK İÇİN EYLEME KATILMIŞ

Görüntülerin ardından polis, tokat atan kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde tokat atan kişinin doktor olan eşine destek vermek için eyleme katılan astsubay N.K.Ö. olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan N.K.Ö. işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyeye sevk edildi. N.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece, "kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.