Eşi terk edince kendisini bıçakla yaraladı
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Şanlıurfa'da eşi tarafından terk edilen kişi kendisini bıçakla yaraladı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:14 Kaynak: AA
'da eşi tarafından terk edilen kişi kendisini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye
ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde eşinin terk ettiği İ.G. bıçakla kendisini karnından yaraladı. İ.G'nin yaralı olarak evinin önünde oturduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin hastaneye götürmek istediği İ.G. tedavi olmayı kabul etmedi.
Bir süre sonra ikna edilen İ.G. Balıklıgöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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