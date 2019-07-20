Son Dakika Haberleri: Eşi terk edince kendisini bıçakla yaraladı
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Eşi terk edince kendisini bıçakla yaraladı

43 dakika önce

Şanlıurfa'da eşi tarafından terk edilen kişi kendisini bıçakla yaraladı.

Eşi terk edince kendisini bıçakla yaraladı, System.String[]
Şanlıurfa'da eşi tarafından terk edilen kişi kendisini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde eşinin terk ettiği İ.G. bıçakla kendisini karnından yaraladı. İ.G'nin yaralı olarak evinin önünde oturduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin hastaneye götürmek istediği İ.G. tedavi olmayı kabul etmedi.
Bir süre sonra ikna edilen İ.G. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:14 Kaynak: AA
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