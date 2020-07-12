Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan şahısla ilgili ilginç detaylar - Son Dakika

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan şahısla ilgili ilginç detaylar

- Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan şahısla ilgili ilginç detaylar Sahip olduğu otobüs hattında Kandil gecelerinde ücretsiz yolcu taşımacılığı yaptırıyormuş 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesinin canına kıyan şüphelinin suç dosyası kabarık Bir süre önce cezaevinden çıkan...

- Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan şahısla ilgili ilginç detaylar

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Sahip olduğu otobüs hattında Kandil gecelerinde ücretsiz yolcu taşımacılığı yaptırıyormuş

5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesinin canına kıyan şüphelinin suç dosyası kabarık

Bir süre önce cezaevinden çıkan ve boşanmak üzere olduğu eşi ile annesini öldürerek kayıplara karışan şahıs her yerde aranıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste, kadın ve annesinin öldürülmesi olayına ilişkin şüpheli eşin arama çalışmaları sürerken, şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ölümüne sebep olduğu Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile 5 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Şahsın sahip olduğu otobüs hattında Kandil gecelerinde ücretsiz yolcu taşıttığı da öğrenildi.

Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik için odaya giden görevliler, anne Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce gerçekleştirilen kontrollerde anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesi sonrasında kadın ve annesinin cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezindeki işlemleri sonrasında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan şüpheli İ.K. için geniş çaplı arama çalışmaları devam ederken, cinayet ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. 20'ye yakın suç kaydığının olduğu öğrenilen İ.K.'nın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile yaklaşık 5 ay önce evlendiği öğrenildi. Taraklı- Adapazarı ilçeleri arasında yolcu otobüsü de bulunduğu öğrenilen şüphelinin Kandil gecelerinde, sahibi olduğu otobüste ücretsiz yolcu taşıttığı ve 2'nci evliliği olan Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile sık sık aralarında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre ise, Zeynep Önlütürk'ün cezaevinde bulunan eşinin işlerine yardımcı olabilmek amacıyla vekaletname çıkarttırdığı ve daha sonrasında eşi İ.K.'nin bütün mal varlığını üzerine aldığı öne sürüldü. İ.K. ve eşi arasında yaşanan tartışmanın ve cinayetin işlenme sebebinin ise mal varlığı konusu olabileceği öğrenildi.

Kandil Dağı, Sakarya, Taraklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan şahısla ilgili ilginç detaylar - Son Dakika
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