Son Dakika Haberleri: Eşim ve Oğlum Vefat Ettikten Sonra Benim İçin Önemli Gün, Bayram Kalmadı" - 8 Mart Dünya Kadınlar...

Eşim ve Oğlum Vefat Ettikten Sonra Benim İçin Önemli Gün, Bayram Kalmadı" - 8 Mart Dünya Kadınlar...

6 dakika önce

Esed rejiminin saldırılarında eşlerini kaybederek Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan kadınlar, çocuklarına bakabilmek için zorlu bir mücadele veriyor.

Eşim ve Oğlum Vefat Ettikten Sonra Benim İçin Önemli Gün, Bayram Kalmadı
Esed rejiminin saldırılarında eşlerini kaybederek Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan kadınlar, çocuklarına bakabilmek için zorlu bir mücadele veriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle AA muhabirine konuşan İdlib'in Han Şeyhun ilçesinden dört çocuk annesi Um Muhammed, Esed rejiminin bombardımanında 5 yıl önce eşini, daha sonra da bir oğlunu kaybettiğini söyledi.

Um Muhammed, "Eşimin ve oğlumun vefat ettiği günler, hayatımın en zor dönemiydi. Sonrasında hayat daha da güçleşti." dedi.

Yardımlarla hayatına devam ettiğini anlatan Um Muhammed, "Yetim çocuk için hayat çok zordur. Kıt kanaat yaşıyoruz. Eşim ve oğlum vefat ettikten sonra benim için önemli gün, bayram kalmadı." şeklinde konuştu.

Son bombardımandan sonra kızı ve eşinin de kendileriyle aynı çadırda kalmaya başladığını belirten Um Muhammed, "Üst üste uyuyoruz. Bu güçlükler arasında önemli günler aklımıza dahi gelmiyor." dedi.

Um Muhammed, "Allah bu sıkıntının içerisinde sağ salim çıkmamızı nasip etsin. Çocuklarımı bana bağışlasın, yurdumuza yeniden dönelim inşallah." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:58 Kaynak: AA

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