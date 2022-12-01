Karısına şantaj yapanı adliye önünde öldüren şahsın cezası belli oldu! İyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika
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Karısına şantaj yapanı adliye önünde öldüren şahsın cezası belli oldu! İyi hal indirimi uygulandı

01.12.2022 16:59

Kayseri'de C.A.'ya yönelik 'özel hayatın gizliliği' ve 'şantaj' suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı adliye çıkışında öldüren kadının eşi İsmail Altuntaş, tutuklu yargılandığı davada 'iyi hal' indirimiyle 26 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Sanığı azmettirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi C.A. ise beraat etti.

18 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde C.A.'ya, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 farklı suçtan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADLİYE ÇIKIŞINDA ÖLDÜRDÜ

Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Bu sırada ağabey kardeş, C.A.'nın eşi İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan hayatını kaybetti. İsmail Altuntaş ile eşi C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail Altuntaş tutuklanırken, cinayete azmettirdiği öne sürülen eşi C.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eşine şantaj yapanı öldüren kocaya iyi hal indirimiyle 26 yıl 8 ay hapis

"HER ŞEY 20 SANİYEDE OLDU"

Çift hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık İsmail Altuntaş ile ölen Özcan'ın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada aralarında sanık İsmail Altuntaş'ın annesi ve kardeşi ile bir avukatın da olduğu 3 kişi tanık olarak dinlendi. Son sözü sorulan sanık İsmail Altuntaş, "Önce sizin, sonra yüce rabbimin adaletine sığınıyorum. Benim, ailem, yuvam dağıldı. Kızıma bile küfretti. Baba olmak zor. Her şey 20 saniyede oldu" dedi.

Eşine şantaj yapanı öldüren kocaya iyi hal indirimiyle 26 yıl 8 ay hapis

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Altuntaş'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayan heyet, cezasını 25 yıla düşürdü. Heyet, sanığa 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 8 ay, 'yaralama' suçundan da 2 bin lira para cezası olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis ile 2 bin lira cezası verdi. Heyet, Altuntaş'ın eşi C.A.'nın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti.

Kaynak: DHA
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Asliye Ceza Mahkemesi, Gökhan Özcan, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısına şantaj yapanı adliye önünde öldüren şahsın cezası belli oldu! İyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısına şantaj yapanı adliye önünde öldüren şahsın cezası belli oldu! İyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika
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