Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

21.12.2025 17:08
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasındaki 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında kızlarının gözü önünde katleden şahıs, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra kayıplara karıştı. Olay anına ait bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokak otasında bir kadın kızının gözleri arasında boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Şahsın, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşarak gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

KÜÇÜK KIZ ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay dün Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında yakalayarak göğsünden ve boğazından bıçaklamıştı. Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralanmış ve küçük kız annesini kanlar içerisinde görerek sinir krizleri geçirmişti.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Emine Aluç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanılan vahşet anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan vahşet anlarda eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A'nın elini kolunu sallayarak soğuk kanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

KATİL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK KAÇTI

M.A.'nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 1234 1234:
    bu vahşetleri idam durdurur ancak 95 3 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    bu nasıl canavarlaşmış ruh hali.idam,idam.başka olmaz.ne yazıkki şimdiki genç nesil.dini inançtan yoksun yetiştiler.sebep olanlar mezarında rahat olmasınlar.halen o neslin devamı var. 41 10 Yanıtla
  • Ugur164455 Ugur164455:
    Ne yaşadın bilmiyorum ama bir insana kıymak bir insanı öldürmek nedir...!!! Kadın olsun Erkek olsun hiç fark etmez biz ne ara böyle kötü olduk biz neden böyle olduk Allah sonumuzu hayır etsin 45 2 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    toplum eğitilmeli Evet ama yasalar da düzeltilmeli. insanların yaptığı yasalar bu kadar olur. boşasanıza kardeşim milleti 8-10 yıl süründürüyorsunuz 28 1 Yanıtla
  • Ahmet Maviş Ahmet Maviş:
    affa yetişir 18 1 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    DERHAL ERKEN SEÇİM ŞARTTIR ???? 16 12
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.