Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza İstendi - Son Dakika
Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza İstendi

28.01.2026 11:19
Beşikdüzü'nde eşini öldüren Ali Eren Somun'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren ve olaya müdahale eden bekçiyi de yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun hakkında, "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldüren ve olaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini de yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun (30) hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanığın "tasarlayarak kadın eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, "zincirleme tehdit", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan ise 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianameden

Sanığın olay günü üzerindeki tabancayla eşinden 3 saat önce evine girdiği ve eşinin gelmesini beklediği belirtilen iddianamede, Sinem Somun'un eve gelmesinden sonra şüphelenen komşuların ihbarı üzerine kapıya gelen bekçiye ve eşine, sanığın silahla ateş açması sonucu Sinem Somun'un hayatını kaybettiği, bekçinin ise yaralandığı anlatıldı.

Olayın ardından motosikletiyle Sinop'a kaçan zanlının, kamp alanında yakalandığı, bulunduğu çadırda olayda kullanılan silah ve mermiler ile para ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, sanığın olaydan 2 gün önce banka hesabından yüklü miktarda nakit para çektiğinin, motosikletini "uzun yola gideceğini" belirterek tamir ettirdiğinin, yabancı plakaya benzer plastik plaka yaptırdığının, olaydan yaklaşık 5 saat önce kamp malzemelerinden oluşan çantasını hazırladığının belirlendiği kaydedildi.

- Olay

Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem Somun, 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Ali Somun tarafından evde tabancayla öldürülmüş, olaya müdahale etmeye gelen mahalle bekçisi de ayağından yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan sanık, Sinop'un Akliman mevkisinde kamp kurduğu çadırın içinde yakalanmış, olayda kullandığı tabanca ve 87 bin 120 lira, 100 dolar ve bazı kişisel eşyalar ele geçirilmişti.

Trabzon'a getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

