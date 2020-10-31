Eşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Eşini öldürüp, intihar etti
31.10.2020 14:10
KAHRAMANMARAŞ'In Elbistan ilçesinde Cuma Söğütlü (61), eşi Nuran Söğütlü'yü (52) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
KAHRAMANMARAŞ'In Elbistan ilçesinde Cuma Söğütlü (61), eşi Nuran Söğütlü'yü (52) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, bu sabah Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli işçi Cuma Söğütlü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Nuran Söğütlü'yü başından tabancayla vurarak öldürdü. Ardından kızını arayan Cuma Söğütlü, "Anneni öldürdüm, ben de intihar ediyorum. Gelin cenazeleri alın" dedi. Söğütlü, telefonu kapattıktan sonra da aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Cuma Söğütlü ve Nuran Söğütlü'nün cansız bedenlerini buldu.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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