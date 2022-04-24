EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU - Son Dakika
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EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

24.04.2022 13:20

ŞIRNAK'ta boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Şengil'i (31) pompalı tüfekle vurarak öldüren, 8 yaşındaki kızını da yaralayan Metin Şengil, 3 gün sonra polise teslim oldu.

ŞIRNAK'ta boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Şengil'i (31) pompalı tüfekle vurarak öldüren, 8 yaşındaki kızını da yaralayan Metin Şengil, 3 gün sonra polise teslim oldu.

Uludere ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Mihriban Şengil, şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. 15 Nisan'da bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek duruşma öncesi anlaşarak boşanmaya karar verdi. İddiaya göre anlaşmalarına rağmen Metin Şengil, 21 Nisan'da Yeşilova Mahallesi'nde kızı ile birlikte sokakta yürüyen Mihriban Şengil'e pompalı tüfekle açtı. Silahlı saldırıda Şengil ile kızı T.Ş. de yaralandı. Şengil, ambulansla önce Uludere Devlet Hastanesi'ne, ardından da Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mihriban Şengil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şengil'in cenazesi Uludere ilçesinde toprağa verilirken, kızının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından kaçan Metin Şengil ise sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu. Şengil'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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HABER Sekvan KÜDENŞIRNAK, (DHA)-

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü

Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Hastanesi, Uludere, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU - Son Dakika


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