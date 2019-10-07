Son Dakika Haberleri: Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (3)
Son Dakika Güncel Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (3)

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (3)

5 dakika önce

TUTUKLANDIEşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (3), System.String[]

TUTUKLANDI
Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Mustafa Çay, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:55 Kaynak: DHA
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