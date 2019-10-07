Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (3)
5 dakika önce
TUTUKLANDIEşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:55 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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