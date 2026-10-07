Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir evde üç kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla başlatılan soruşturmada korkunç gerçek ortaya çıktı. Yetkililer, 61 yaşındaki David Grodnick’in eşi Lora Grodnick ile 24 yaşındaki kızı Sloane Grodnick’i öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı.

POLİS EVDE ÜÇ CESET BULDU

Olay, Montgomery Township’teki Wild Azalea Lane üzerinde bulunan evde meydana geldi. Polis, 1 Ekim’de aileden haber alınamaması üzerine adrese kontrol için gitti ancak içeride kimseye ulaşamadı.

Ertesi gün yeniden eve giren ekipler, Lora ve Sloane Grodnick’i ayrı odalarda ölü buldu. David Grodnick’in cansız bedeni ise evin başka bir bölümünde bulundu. Yanında ateşli silah da bulunduğu belirtildi.

ANNE VE KIZIN ÖLÜMÜ CİNAYET, BABANINKİ İNTİHAR

Adli incelemenin ardından Lora Grodnick ile kızı Sloane Grodnick’in başlarından vurularak öldürüldüğü ve ölümlerinin cinayet olarak değerlendirildiği açıklandı.

David Grodnick’in ölüm nedeni de başından aldığı kurşun yarası olarak belirlendi ancak ölüm şekli intihar olarak kayıtlara geçti.

KIZI YÜKSEK LİSANS YAPIYORDU

24 yaşındaki Sloane Grodnick’in sanat eğitimi aldığı ve Rhode Island School of Design’da yüksek lisans yaptığı öğrenildi. Daha önce Savannah College of Art and Design’dan mezun olan Sloane’un eğitimine devam ettiği belirtildi.

61 yaşındaki David Grodnick’in ise ticari gayrimenkul işlemleri alanında faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde kıdemli başkan yardımcısı ve sigortalama hukuk danışmanı olarak çalıştığı bildirildi.

POLİS: HALKA YÖNELİK TEHDİT YOK

Somerset County Savcılığı, olayın münferit bir vaka olduğunu ve kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum bulunmadığını açıkladı. Soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.