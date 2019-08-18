Eşiyle tartıştı, nehre atladı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşiyle tartıştığı iddiasıyla köprüden nehre atlayan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:12 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde eşiyle tartıştığı iddiasıyla köprüden nehre atlayan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi girişindeki Çaycuma köprüsünde çıplak halde bir kişinin köprünün altındaki su boruların üzerinde oturduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri eşiyle tartıştığı için köprüye çıktığı iddia edilen 35 yaşındaki N.T. isimli şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan N.T., Filyos
nehrine atladı. Bir süre nehirde sürüklenen şahsı sudan Çaycuma Belediyesi
itfaiye ekipleri çıkardı. N.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
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