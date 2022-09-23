ABD'de Trump yanlılarından ara ve 2024 Başkanlık seçimleri için yeni bir siyasi oluşum - Son Dakika
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ABD'de Trump yanlılarından ara ve 2024 Başkanlık seçimleri için yeni bir siyasi oluşum

23.09.2022 20:02
ABD'de Trump yanlılarından ara ve 2024 Başkanlık seçimleri için yeni bir siyasi oluşum

Eski ABD Başkanı Donald Trump yanlısı bazı üst düzey isimlerin, ön seçimlerde Trump'ın desteğini alarak ara seçim adaylığını kazanan Cumhuriyetçileri desteklemek için yeni bir "süper PAC" (siyasi eylem komitesi) kurduğu belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yanlısı bazı üst düzey isimlerin, ön seçimlerde Trump'ın desteğini alarak ara seçim adaylığını kazanan Cumhuriyetçileri desteklemek için yeni bir "süper PAC" (siyasi eylem komitesi) kurduğu belirtildi.

Siyasi haber portalı Politico'nun konudan bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberinde, "MAGA, Inc." olarak adlandırılan yeni grubun denetimini, Trump'ın iletişim direktörü olarak görev yapan sözcüsü Taylor Budowich'in başında bulunacağı ekibin yapacağı kaydedildi.

Budowich, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Başkan Trump Amerika'yı kurtarmaya kararlıdır ve MAGA, Inc, bunun kasımdaki ara seçimlerde ve sonrasında sandıkta elde edilmesini sağlayacaktır." ifadesine yer verdi.

MAGA, Inc'in, çoğunlukla eski Florida Başsavcısı Pam Bondi ve eski ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell tarafından denetlenen Trump onaylı mevcut süper PAC gruplarıyla birleşerek kasım ve sonrasındaki seçim kampanyası harcamalarına yeni bir canlılık getireceği değerlendirmesi yapıldı.

Bondi ve Grenell'e bağlı mevcut Save America (Amerika'yı Kurtarın) ve MAGA Again! isimli Trump yanlısı süper PAC gruplarının, ara seçim sürecinde Trump destekli Senato ve Meclis adaylarına yönelik 2 milyon dolardan fazla para harcadığı bilgisi paylaşıldı.

-Yeni süper PAC, 2024 seçimlerinde önemli rol oynayabilir

Trump'ın, bu yıl şimdiye kadar Cumhuriyetçi adaylar için asgari düzeyde harcama yaptığına dikkat çekilerek, özellikle 100 milyon dolardan fazla nakit rezervine sahip Save America'daki miktarın MAGA, Inc'e aktarılmasının beklendiği yorumları yapılıyor.

MAGA, Inc.in 2024'te ABD'de yapılacak Başkanlık seçimlerine Trump'ın aday olması durumunda kampanya çalışmalarında önemli rol oynayacağının altı çiziliyor.

Trump, bu yıl kasımda yapılacak ara seçim kampanyalarında halka yönelik yaptığı bazı konuşmalarda 2024 Başkanlık seçimleri için aday olabileceğini ima etse de henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı.

Siyasi gözlemciler, Trump'ın 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden çıkacak tabloya göre nihai kararını vereceği değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin 2010'da verdiği karar ile özel çıkar grupları ve şirketlerin destekledikleri adaylar lehinde reklam kampanyalarına sınırsız para aktarma fırsatı tanıyan "Süper PAC" adı altında siyasi eylem komitelerinin kurulmasının önü açılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Trump yanlılarından ara ve 2024 Başkanlık seçimleri için yeni bir siyasi oluşum - Son Dakika

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