Son Dakika Haberleri: Eski Belçika Kralı II. Albert babalık testi yapmayı kabul etti
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Eski Belçika Kralı II. Albert babalık testi yapmayı kabul etti

37 dakika önce

Eski Belçika Kralı II. Albert, kızı olduğunu iddia eden Delphine Boel'in babalık testi talebini kabul etti.

Eski Belçika Kralı II. Albert babalık testi yapmayı kabul etti, System.String[]
Eski Belçika Kralı II. Albert, kızı olduğunu iddia eden Delphine Boel'in babalık testi talebini kabul etti.

Başkent Brüksel'de mahkeme, 2018 Kasım ayında Delphine Boel'in açtığı babalık davası nedeniyle 3 ay içinde DNA testi yaptırılmasına hükmetmişti. Eski Belçika Kralı ise DNA testi yapmayı reddetmiş ve kararı temyize taşımıştı. Temyiz Mahkemesi de 16 Mayıs tarihinde eski kralın DNA testi yaptırması gerektiği yönünde karar vermişti. Temyiz Mahkemesinin kararı onaylamasından sonra II. Albert'in de testi kabul ettiği duyuruldu. Ayrıca, DNA testi sonuçlarının yeni bir mahkeme kararı olana kadar kesinlikle gizli tutacağı da bildirildi.

Kralı II. Albert, teste girmeyi kabul etmeseydi, Delphine Boel'e günlük 5 bin euro tazminat ödeyecekti. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:23 Kaynak: İHA
Brüksel, Belçika, Güncel
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