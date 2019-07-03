Eski bir gazeteci, 10 yıldır vekil: AP'nin yeni başkanı Sassoli kim?

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ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı

Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı

İmamoğlu, odasında dua ettikleri fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu: Laikliğe aykırı değil