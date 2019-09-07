Eski çeşmeyi yıkarken canından oldu
1 saat önce
Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir genç, yıktığı çeşmenin perde duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:14 Kaynak: İHA
Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir genç, yıktığı çeşmenin perde duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.
İlçenin Hisarbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat Öztürk, eski çeşmenin yıkımını yaparken perde duvar hafriyatının altında kalarak hastaneye kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ORDU
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