Son Dakika Haberleri: Eski çeşmeyi yıkarken canından oldu
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Eski çeşmeyi yıkarken canından oldu

1 saat önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir genç, yıktığı çeşmenin perde duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Eski çeşmeyi yıkarken canından oldu, System.String[]

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir genç, yıktığı çeşmenin perde duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.


İlçenin Hisarbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat Öztürk, eski çeşmenin yıkımını yaparken perde duvar hafriyatının altında kalarak hastaneye kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ORDU

Nihat Öztürk, Hisarbey, Çamaş, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:14 Kaynak: İHA
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