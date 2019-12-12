Eski Çevre Bakanına dolandırıcılık şoku - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Çevre Bakanına dolandırıcılık şoku - Son Dakika

Eski Çevre Bakanına dolandırıcılık şoku

6 saat önce

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin dolandırıldı.

Eski Çevre Bakanına dolandırıcılık şoku, System.String[]

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin dolandırıldı. Aytekin, "Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu" dedi.


Alınan bilgiye göre, 73 yaşındaki Tekirdağlı eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i arayan dolandırıcılar, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını söyledi. Dolandırıcılar 'Uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yapıldığını ve bankada bulunan altınları kendilerine teslim etmelerini söyledi. Eski Bakan Aytekin de buna inanarak hesabında bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 adet cumhuriyet altını, 8 adet 5'i bir yerde ve 4 adet Adana setini 100. Yıl Mahallesi'nde elden dolandırıcılara teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Aytekin, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Fevzi Aytekin, "Suçun büyüğü bende. Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu. Vatan, millet ve gazi dedikten sonra akan sular durur. Benim gibi bir adamın buna taviz vermemesi lazımdı. Memleket sahtekar dolmuş" dedi. - TEKİRDAĞ

Fevzi Aytekin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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