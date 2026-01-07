CHP\'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

Eski CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı (54), ofisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde bulunan ofisinde yalnız yaşayan Ocakçı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için ofise gitti. Pencereden içeri giren yakınları, Ocakçı'yı yerde hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ocakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ocakçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ocakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri ekiplerinin ofiste incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.