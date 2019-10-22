Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda Mızraklı, Yılmaz, Ayaz ve Nazlier, gözaltına alınarak emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorguları sürüyor.

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"Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz"