Eski eşine vahşeti yaşatan şahsın olay sonrası kaçma anları kamerada

Gaziantep'te boşandığı eski eşini kafasına ve yüzüne kimyasal madde dökerek ağır yaralayan şahsın, olay sonrası merdivenlerden kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski kocası A.K. (36) eve geldi. Eve girer girmez S.Ç'yi bağlayan eski koca A.K., kadının başına kimyasal madde döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşadığı dehşet anlarını 2 cümle ile anlattı

Boşandığı eski kocası tarafından başına kimyasal madde dökülerek ağır yaralanan S.Ç, yaşadığı vahşeti hasta yatağında anlatarak, "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım" dedi.

Saldırgan şahın olay sonrası kaçma anları kamerada

Boşandığı eski eşini kafasına ve yüzüne kimyasal madde dökerek ağır yaralayan A.K. isimli şahsın, olay sonrası merdivenlerden kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olaydan hemen sonra şahsın, merdivenleri kullanarak olayın yaşandığı daire ve binayı hızlıca terk etme anları yer aldı.

Saldırgan eski koca tutuklandı

Olay sonrası kaçan saldırgan eski koca A.K. daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP