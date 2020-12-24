Eski eşini sokak ortasında öldüren kendini de vuran şahıs, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eski eşini sokak ortasında öldüren kendini de vuran şahıs, yaşamını yitirdi
24.12.2020 20:48
Konya'da boşandığı eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren, ardından kendisini de vuran Muhammet Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Konya'da, 21 Aralık'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Muhammet Karadayı boşandığı eski eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı.
ÜÇ GÜNDÜR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı'nın başına ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne, ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karadayı, 3 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.
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