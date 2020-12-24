Eski eşini sokak ortasında öldüren kendini de vuran şahıs, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Konya'da, 21 Aralık'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Muhammet Karadayı boşandığı eski eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı.

ÜÇ GÜNDÜR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı'nın başına ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne, ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karadayı, 3 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.