Eski FARC Üyeleri Savaş Suçlarıyla Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski FARC Üyeleri Savaş Suçlarıyla Yargılanıyor

10.02.2026 06:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da 22 eski FARC üyesi, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalarla yargılanıyor.

Kolombiya'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün 22 üyesi, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham ediliyor.

Ulusal basına göre, Özel Barış Yargısı (JEP), eski FARC örgütünün 22 üyesine, 1993-2016 yılları arasında işlendiği öne sürülen çok sayıda suçlama yöneltti.

JEP tarafından yapılan açıklamada, yürütülen çalışmanın en üst düzey sorumluların kimliğinin, kaçırma politikalarının farklı bölgelerde nasıl uygulandığının ve bu uygulamaların mağdurlar, topluluklar ile bölgeler üzerinde sebep olduğu farklı etkilerin tespit edilmesini sağladığı belirtildi.

Hükümet ile FARC arasında yarım yüzyılı aşkın süren çatışmaları sona erdiren barış anlaşmasının en kritik uygulama mekanizmalarından biri olan JEP, FARC'ın sistematik biçimde gerçekleştirdiği adam kaçırma eylemlerini incelediği "makro vaka 01" başlıklı soruşturmayı tamamladı.

JEP'ye göre, suçlanan kişiler yalnızca rehin alma ve ağır biçimde özgürlükten yoksun bırakma fiillerinden değil, aynı zamanda esaret sırasında işlenen cinayet, zorla kaybetme, işkence, zalimane muamele, cinsel şiddet, köleleştirme ve zorla yerinden etme gibi diğer ağır suçlardan da sorumlu tutulacak.

Yaklaşık 7 yıldır devam eden soruşturmalar kapsamında, yüzlerce mağdurun ifadesinin alındığı ve bu süreçte çok sayıda delilin değerlendirildiği bildirildi.

JEP, şimdiye kadar FARC'ın adam kaçırma politikasından sorumlu toplam 63 üst düzey faili tespit etti.

Örgütün 22 eski üyesinin, kendilerine yöneltilen suçlamaları yazılı olarak kabul etmeleri ya da reddetmeleri için 30 iş günü süreleri bulunuyor.

Suçlamaları kabul edip tüm gerçeği ortaya koymaları halinde dosya, fiili özgürlük kısıtlamaları da içeren yaptırımların uygulanması için Barış Mahkemesi'ne sevk edilecek.

Suçlamaların reddedilmesi durumunda ise süreç Soruşturma ve İddia Birimi'ne devredilecek ve söz konusu kişiler 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

JEP

Kolombiya hükümeti ve FARC arasında 24 Kasım 2016 tarihinde imzalanan ve daha sonra Senato ve Meclis'te de onaylanan barış anlaşmasının en önemli uygulama organlarından olan JEP, ülkede af yasasından yararlanamayan FARC militanları, ordu mensupları ve paramiliter güçleri yargılamakla yetkili.

Ayrıca anlaşmaya göre, örgüt mensuplarının sorunsuz bir şekilde siyaset yapabilmeleri için JEP'ten geçmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski FARC Üyeleri Savaş Suçlarıyla Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
Herkes onu konuşuyor 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
12 maçtır yenilmiyorlar Bu takımı kim durduracak 12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi... En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

07:34
Ankara’da aile katliamı Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş
Ankara'da aile katliamı! Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş
07:07
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
06:55
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
06:31
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
06:22
Tel Aviv ve Atina’nın uykularını kaçıran fotoğraf Bölgede büyük panik hakim
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim
06:12
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 07:40:54. #7.11#
SON DAKİKA: Eski FARC Üyeleri Savaş Suçlarıyla Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.