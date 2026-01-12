Eski Fed Başkanlarından Bağımsızlık Vurgusu - Son Dakika
Eski Fed Başkanlarından Bağımsızlık Vurgusu

12.01.2026 20:21
Eski Fed başkanları, Jerome Powell'a yönelik ceza soruşturmasının bağımsızlığı zayıflattığını vurguladı.

NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) eski başkanları, bankanın bağımsızlığının ekonomik performans açısından önemine işaret ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'a bildirilen "cezai soruşturmanın" bu bağımsızlığı zayıflatmaya yönelik, savcılık yoluyla yapılan benzeri görülmemiş bir girişim olduğunu kaydetti.

Aralarında eski Fed başkanları Ben Bernanke, Alan Greenspan ve Janet Yellen ile eski Hazine bakanları Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson ve Robert Rubin'in bulunduğu, önceki ABD ekonomi yönetimlerinde yer alan isimler, Fed'in bağımsızlığına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fed'in bağımsızlığı ve kamuoyunun bu bağımsızlığa ilişkin algısı, Kongre'nin Fed'e verdiği fiyat istikrarı, maksimum istihdam ve uzun vadede ılımlı faiz oranları hedeflerinin gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere ekonomik performans açısından kritik öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Fed Başkanı Powell'a bildirilen "cezai soruşturmanın" bu bağımsızlığı zayıflatmaya yönelik, savcılık yoluyla yapılan benzeri görülmemiş bir girişim olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Para politikası, kurumsal yapısı zayıf olan gelişmekte olan piyasalarda bu şekilde oluşturulur ve bu enflasyon ve ekonomilerinin genel işleyişi açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurur. Hukukun üstünlüğünü en büyük gücü olarak gören ve ekonomik başarısının temelini buna dayandıran ABD'de bunun yeri yoktur."

Powell, "cezai iddianame tehdidi" aldığını açıklamıştı

Fed Başkanı Powell, Adalet Bakanlığının, cuma günü Fed'e, büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir "cezai iddianame tehdidi" içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsatmıştı.

Powell, Fed başkanı dahil hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak, "Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin, Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu görüşleri paylaşmıştı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in, faiz oranlarını, Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Powell, görevini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlamaya odaklanarak yerine getirdiğini vurgulayarak, bunu sürdürmeye devam edeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

