Eski Futbolcu İlker Seçer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eski Futbolcu İlker Seçer Hayatını Kaybetti

Eski Futbolcu İlker Seçer Hayatını Kaybetti
09.01.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

38 yaşındaki İlker Seçer, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.

Aydınlı eski futbolcu 'madi' lakaplı İlker Seçer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, Seçer'in cenazesi 10 Ocak Cumartesi günü toprağa verilecek.

Edinilen bilgiye göre, son 2 yıldır kalp rahatsızlığı bulunan ve yaklaşık 10 gündür Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde genel yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki İlker Seçer, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Seçer'in ölüm haberi Aydın'da büyük üzüntüye neden olurken, uzun yıllar forma giydiği kulüpler ve spor camiasından taziye mesajları paylaşıldı.

Futbol kariyerinde Kızılcaköyspor, Osmanbükü, Evcilerspor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Yılmazspor, Ulukonakspor ve Aydınspor'da top koşturan İlker Seçer, 6 yıl önce aktif futbol hayatını noktalayan Seçer'in cenazesinin 10 Ocak Cumartesi günü Efeler ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki Küçük Sanayi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Futbolcu İlker Seçer Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:44:12. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Futbolcu İlker Seçer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.