Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in vurucu timinin şoförü Almanya'da yargılanıyor - Son Dakika
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Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in vurucu timinin şoförü Almanya'da yargılanıyor

25.04.2022 17:30
Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in vurucu timinin şoförü Almanya'da yargılanıyor

Sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen bir vurucu tim ekibine mensup olmakla suçlanan Bai Lowe'ün Almanya'da yargılanmasına başlandı.

Sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen bir vurucu tim ekibine mensup olmakla suçlanan Bai Lowe'ün Almanya'da yargılanmasına başlandı.

Yerel basındaki haberlere göre, 2004'te AFP muhabiri Deyda Hydara'nın öldürülmesi de dahil olmak üzere insanlığa karşı suç, cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanan 46 yaşındaki Lowe'ün ilk duruşması bugün yapıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) yapılan açıklamada, bunun, "Jammeh döneminde Gambiya'da işlenen insan hakları ihlallerini evrensel yargı temelinde kovuşturan ilk dava" olduğu belirtildi.

Açıklamada, evrensel yargı yetkisinin, yabancı bir ülkenin, nerede işlendiklerine bakılmaksızın insanlığa karşı suçlarını, savaş suçlarını ve soykırımı kovuşturmasına izin verdiği kaydedildi.

Bai Lowe, 2003-2006 yıllarında eski Gambiya liderinin "Junglers" olarak bilinen vurucu timinin şoförü olmakla suçlanıyor.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in vurucu timinin şoförü Almanya'da yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in vurucu timinin şoförü Almanya'da yargılanıyor - Son Dakika
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