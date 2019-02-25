Son Dakika Haberleri: Eski Giritliler'in Yeni Kenti İzmir

Eski Giritliler'in Yeni Kenti İzmir

15 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından gerçekleştirilen Kent Söyleşileri'nin bu yılki ilk konuğu Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, "Eski Giritliler'in Yeni Kenti İzmir"i anlatacak.

Eski Giritliler'in Yeni Kenti İzmir, System.String[]

2015 yılından beri her ay gerçekleştirilen söyleşilerle kent tarihine ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, 2019'un ilk etkinliğinde Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu'nun söyleşine ev sahipliği yapacak. 26 Şubat Salı günü APİKAM Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek söyleşide,"Eski Giritliler'in Yeni Kenti İzmir" anlatılacak.

Sosyal ve kültürel antropoloji alanında araştırmaları bulunan Tuncay Ercan Sepetçioğlu, 19. yüzyılın ortalarından itibaren kitleler halinde göç ederek Osmanlı'nın güvenli bölgelerine gelen ve "Eski Giritliler" olarak bilinen muhacirlerin İzmir'e yerleşimleri ve yaşayışlarına ele alacak. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirilecek söyleşi, saat 18.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:11 Kaynak: Bültenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Piriştina, İzmir, Güncel
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