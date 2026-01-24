Eski Güreşçi Sefer Baygın Hayatını Kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu, eski milli sporcu Sefer Baygın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyonun açıklamasında, "1972 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek Avrupa şampiyonu olan, aynı yıl 1972 Yaz Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme onurunu yaşayan milli sporcumuz Sefer Baygın hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1942 yılında Tokat'ta dünyaya gelen Sefer Baygın'ın güreşe Turhal Şekerspor'da başladığı ve ardından Sivas Demirspor'da sürdürdüğü kariyerinde milli takıma yükseldiği belirtilerek, "Sporculuk kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, Dünya Şampiyonası beşinciliği ve olimpiyat dördüncülüğü dereceleri bulunan Baygın, Türk güreş tarihinin önemli isimleri arasında yer almıştır. Aktif sporculuk kariyerinin ardından antrenörlük yapan Sefer Baygın, başta Kırkpınar Başpehlivanı merhum Cengiz Elbiya olmak üzere birçok sporcunun yetişmesine katkı sağlamıştır." denildi.

Sefer Baygın'ın cenazesinin, yarın Antalya'da toprağa verileceği aktarıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Baygın'ın ailesine, sevenlerine ve Türk güreş camiasına başsağlığı diledi.