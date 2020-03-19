Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tuncer, FETÖ'den yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika
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Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tuncer, FETÖ'den yargılandığı davada beraat etti

6 saat önce

Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer, eski Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.

Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tuncer, FETÖ'den yargılandığı davada beraat etti, System.String[]

Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer, eski Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu ve eski Hacettepe Teknokent genel müdürü Abdurrahman Güngör'ün "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada Tuncer'in beraatine, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkumiyetlerine karar verildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Güngör ile cezaevinden video konferans ile bağlantı kurulurken, Tuncer ve Fadıllıoğlu duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.

Tutuklu sanık Güngör'ü "FETÖ üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, aynı suçtan tutuksuz yargılanan Fadıllıoğlu'nu ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, eski rektör Tuncer hakkında ise "isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle" beraat kararı verdi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tuncer'in rektör olmasından sonra Teknokent'in başına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firari doktoru Tuncay Delibaşı'nın getirildiği ve örgüt üyelerinin burada kadrolaşmaya gittiği ifade edilmişti.

İddianamede, ayrıca üniversitedeki ve teknokentteki ihalelerin usulsüz şekilde FETÖ ile bağlantılı firmalara verildiği ileri sürülmüştü.

Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:08 Kaynak: AA

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