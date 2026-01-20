Eski Hakim FETÖ'den 9 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Eski Hakim FETÖ'den 9 Yıl Hapis Cezası Aldı

Eski Hakim FETÖ'den 9 Yıl Hapis Cezası Aldı
20.01.2026 15:00
Ankara'da FETÖ/PDY yargı yapılanmasına dahil olan eski hakim Yaşar Akyıldız, 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, terörden arananlar listesinin 'gri' kategorisinde yer alan ve 9 yıl sonra yakalanan eski hakim Yaşar Akyıldız, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıldır 'gri' kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, geçen yıl 29 Ocak'ta Ankara'da saklandığı adreste yakalandı. 2014 HSYK seçimlerinde örgüt tarafından aday gösterilen Akyıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Akyıldız'ın 2014 HSYK seçimleri öncesi ve sonrası diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla ByLock üzerinden yoğun iletişim kaydı bulunduğu aktarıldı. İddianamede, Akyıldız'ın örgütün talimatıyla HSYK üyeliğine aday olduğu, seçim sürecinde oy topladığı, örgütsel toplantılar organize ettiği ve yargı erkine sızma amacıyla hareket ettiği vurgulandı. Sanık Akyıldız'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'OY TOPLAMA SÜRECİNDE BİR AYRIM YAPMADIM'

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı. Sanık Akyıldız, tanık olarak dinlenen kişilerin beyanlarının somut delillere dayanmadığını iddia ederek, "Yargıtay'da çoğu üye FETÖ zamanında oy ile seçildi. O zamanki seçilenler de FETÖ'cü diye adlandırılabilir mi? Seçim döneminde aday olduğumda, oy toplama sürecimde bir ayrım yapmadım. Zaten 3 dairede çalıştım. Birçok öğrenciye akademide ders verdim. Bu şekilde herkesi aradım ve oy istedim" dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Akyıldız, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu iddia ederek, mahkemeden beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yaşar Akyıldız'a 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Hakim, Yargı, Terör, Son Dakika

