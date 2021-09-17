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Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi

17.09.2021 12:48
Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Bolu Belediye'sinde 6 yıl Bolu Belediyesi'nde 6 yıl imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen'in incelenen bilgisayarında müstehcen çocuk içerikleri sebebiyle tutuksuz yargılandığı davada, 2 yıl 9 ay hapis cezası ile 5 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl ekim ayında ihbar üzerine Bolu Belediyesi'nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen'i takibe aldı.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Özen'in bilgisayarında inceleme yapan ekipler, çok sayıda müstehcen çocuk içerikleri indirildiğini tespit etti. Yasak içerikleri bilgisayarında bulundurduğu tespit edilen Özen, gözaltına alındı. Mehmet Özen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Mehmet Özen hakkında Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri bulundurma' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde, sanığın avukatlarının 'suçun değişme ihtimali' yönündeki itirazı üzerine Mehmet Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan Mehmet Özen hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Özen, suçlamaları reddederek içeriklerden haberi olmadığını belirtip beraatini talep etti. Mahkeme, eldeki delil durumu nedeniyle suçun işlenmiş olduğuna kanaat getirerek Mehmet Özen'in 2 yıl 9 ay hapis cezası ve 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

MEMURLUKTAN ATILDI

Bu arada, Mehmet Özen'in, aldığı hapis cezası kararının Bolu Belediyesi'ne tebliğ edilmesiyle birlikte Özen'in memurluk görevine de son verildi.

Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Mehmet Özen, Müstehcen, Bolu, imar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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