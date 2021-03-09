Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi - Son Dakika

Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi

09.03.2021 09:22
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediyede çalışırken 9 yıl önce kaza geçiren işçi, açtığı davada 600 bin TL tazminat kazandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediyede çalışırken 9 yıl önce kaza geçiren işçi, açtığı davada 600 bin TL tazminat kazandı. Davalı işçi belediyenin tazminatı taksitle ödemesini kabul etmeyince belediye makam aracı ve başkanın koltuğu haczedildi.

Bozkurt ilçesinde 9 yıl önce belediyede çalışırken bir kaza geçiren Mehmet U. mahkemeye başvurdu. 15 ay önce sonuçlanan davada eski belediye çalışanı yaklaşık 600 bin TL tazminat kazandı. Şu anda Bozkurt ilçesinde bir mahallede muhtar olarak görev yapan Mehmet U.'ya 100 bin TL'lik bir ödeme gerçekleştirilirken, Mehmet U.'nun tazminatın kalan kısmının tek bir seferde ödenmesini istemesi üzerine belediyeye haciz memurları geldi. Belediyeye gelen haciz memurları tarafından başkanın odasında bulunan koltuklar ve makam aracı haczedildi.

"MEHMET BEY YAKLAŞIK 600 BİN TL'LİK BİR TAZMİNAT KAZANIYOR"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaptığı açıklamada, "Şimdiki mahalle muhtarı Mehmet U., bundan 9 yıl evvel İbrahim Arda'nın başkan olduğu dönemde talihsiz bir kaza yaşıyor ve belediyeyi mahkemeye veriyor. 15 ay evvel dava sonuçlanıyor ve Mehmet Bey yaklaşık 600 bin TL'lik bir tazminat kazanıyor. Devlet kurumları devamlılıkla yürür. Bunun sorumluluğu ve bilinciyle Mehmet Bey'e gittik. Ödemeler konusunda uzlaşalım, taksite bölelim ve ödeyelim dedik. Bir yıl önce anlaştık ve anında 100 bin TL ödeme yaptık. Fakat sonrasında ne olduysa bir gün bizi bir avukat aradı ve 'Anlaşma yok. Paranın hepsini hemen tek seferde istiyoruz' dedi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ardından Mehmet Bey'e gittik. Üç arazimiz var. Bedeli karşılar, onları verelim, cevap 'Hayır.' Belediyemizin pazaryerinde çok değerli bir dükkanı var, 400 bin TL değerinde. Onu verelim, kalanı da nakit ödeyelim, cevap 'Hayır'. Tamam hepsini nakit ödeyelim fakat biz küçük bir belediyeyiz. Tek seferde bu kadar yüklü bir parayı vermek bizi zora sokar. 4 takside bölüp ödeyelim, cevap 'Hayır'. Anlaşıldı ki niyet çok başka" dedi.

"BELEDİYEMİZİ İCRAYA GELDİLER, MAKAM KOLTUĞUMU ALDILAR"

Bugün avukatla birlikte belediyeye icraya gelindiğini kaydeden Başkan Çelik, "Makam koltuğumu aldılar. Bir de misafir sandalyelerini. Ardından duyduk ki 'Başkanın koltuğunu aldık' diye yaygara koparmışlar. En başından bu yana tasarlanan plan buydu. Zira bu işi yapanların hepsinin siyasi kimliğini, nerede yönetici olduklarını zaten biliyoruz. Biz borcu reddetmedik. Bizim dönemimizde olmamış, niye ödeyelim gibi devlet geleneğine aykırı bir şey söylemedik. Uzlaşalım diye aylarca didindik. Ancak sizin derdiniz 'Başkanın koltuğunu almakmış.' Vatandaşlarımızın şunu bilmesi çok önemli, belediyemizde haciz edilebilecek onca arazi, dükkan ve araç varken neden sadece makam koltuğu, makam arabası. Eminim hepiniz şu an niyeti anlamışsınızdır. Böylesine nezaket dışı ve kötü niyetli hacze gelenlere söylemek istediğim şudur; seçimle alamadığınız bu koltuğu alın sizin olsun. Güle güle oturun. Makam aracımı aldınız. Güle güle kullanın. Kazasız belasız olsun. Peki, fikirlerimizi ne yapacaksınız? Baş edemediğiniz sevgimizi, merhametimizi, hizmetlerimizi, projelerimizi, düşüncelerimizi ne yapacaksınız? Şimdilik tatmin ettiğiniz bu aciz egonuz, sanıyor musunuz ki milletimizden itibar görüyor? Her türlü zorluğa göğüs germiş Bozkurt'un kızı, ablası, annesiyim ben. Bu mu beni yıldıracak? Cidden mi? Vatandaşlarımız neyin ne olduğunu, bu yapılanların hangi amaçla yapıldığını bilmez mi sanıyorsunuz? Rabbimden sizin için merhamet diliyorum. İçinizdeki öfkeyi, kini alsın, ruhunuza sevgi eklesin. Sizin için dua edeceğim" ifadelerini kullandı.

(Murat Kocabaş/İHA)

Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi
Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi

Birsen Çelik, Türk Lirası, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu
Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi         
17:13
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:19:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski işçi davayı kazandı, başkanın koltuğu ve aracı haczedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei