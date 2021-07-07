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Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama - Son Dakika

Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama

07.07.2021 08:53

Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama İsmet Yıldırım: "KİPTAŞ'ın durumu içler acısı, neden Süleymaniye'de 2 buçuk senedir bir şey yapmıyorlar" "Un var, şeker var, yağ var helva yapacaklar, neden duruyorlar" Süleymaniye'de kentsel...

Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama

İsmet Yıldırım:

"KİPTAŞ'ın durumu içler acısı, neden Süleymaniye'de 2 buçuk senedir bir şey yapmıyorlar"

"Un var, şeker var, yağ var helva yapacaklar, neden duruyorlar"

İSTANBUL - Süleymaniye'de kentsel yenileme projesini yaklaşık 3 yıl önce başlatan Eski KİPTAŞ Genel Müdürü olan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "KİPTAŞ'ın durumu içler acısı. Diğer işleri de zaten sekteye vurmuş şekilde devam ediyor. Süleymaniye ile alakalı ben henüz bir şey duymadım. Un var, şeker var, yağ var helva yapacaklar. Neden burada 2 buçuk senedir duruyorlar onunda bilmiyorum kendilerine sormak lazım" dedi.

Osmanlı döneminde İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan Fatih Süleymaniye'de, yenileme projesi yaklaşık 3 yıl önce start almıştı. Süleymaniye Camii ve külliyesinin hemen yanında yer alan 102 bin metrekarelik alanda, 733 parsel üzerindeki 5 mahallede 327'si tescilli 707 bina yenileme çalışmaları da Eski KİPTAŞ Genel Müdürü şuanda ise Ümraniye Belediye Başkanı olan İsmet Yıldırım döneminde başlamıştı. Ancak Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi ile alakalı şuan herhangi bir şey yapılmadığını belirten Yıldırım, KİPTAŞ'ın önceden mutlaka bir proje ile İstanbulluların karşısına çıktığını şuanda ise içeride miras yeme gibi durumların olduğunu söyledi. Öte yandan Süleymaniye'de havadan görüntülenen alan ise savaştan çıkmış bir mahalle görünümünü andırıyor. Terk edilmiş sokaklarında hurda otomobillerin bırakıldığı alan adeta korku filmlerinin çekildiği film platolara benziyor. Sokak aralarında yıkılmış birçok binanın boş arazisine çevre esnafı da araçlarını park ediyor.

"KİPTAŞ'ın yapılan işleri bir tarafa Süleymaniye projesi bir tarafa"

Eski KİPTAŞ Genel Müdürü olan ve Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi'ni başlatan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, " Kiptaş'ın çok önemli projesiydi Süleymaniye, biz çok ciddi çalışmalar yaptık orada. Beş tane mahalleyi kapsayan, 100 dönümden fazla bir yerde 2 bin küsür bağımsız bölümün olduğu 730'a yakın küçük küçük parsellerin oluştuğu ve Süleymaniye yenileme alanı olarak ilan edilmiş bu yerde iğneyle kuyu kazar gibi ciddi şekilde orada bir kere tapulama işlemlerini bitirdik. Tahmini 300 yüze yakın eski eser vardı, 400 tanesi de ona uygun yapılanma yapılacaktı. İki ve üç katı geçmeyen sokak kültüründe eski Süleymaniye evlerinin yeniden ihyası vardı. Bir adadan da başlamıştık, yolunu açmıştık. Belli bir süreç geldi ben üzülüyorum tabi bütün KİPTAŞ'ın yapılan işleri bir tarafa, 90 bine yakın konut ihya edildi, yeni şehirler kuruldu, yeni mahalleler üretildi. Bütün altyapıları ile birlikte fakat Süleymaniye bu projelerin yanında bir başka yerde. Ciddi şekilde 600-650 milyon dolar civarında bir harcama vardı. Bunun 400 milyon dolar civarındaki alımları yapmıştık. İnşaatı da bir adadan başladık, ama sonra devam edilmesi lazım bilmiyorum ne yapıldı" diye konuştu.

"Un var şeker var yağ var helva yapacaklar neden 2 buçuk senedir duruyorlar bilmiyorum"

Proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, "Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli şirketi KİPTAŞ'ın durumu içler acısı. Diğer işleri de zaten sekteye vurmuş şekilde devam ediyor. Süleymaniye ile alakalı ben henüz bir şey duymadım, siz duyarsanız ben de sizinle duyarım diye düşünüyorum. Normal sosyal konutlarda KİPTAŞ'ın dönüşüm projelerinde isminin her ay geçtiği hatırlarsanız, KİPTAŞ mutlaka bir proje ortaya çıkar İstanbul halkının karşısına. Miras yedi gibi bir şeyler devam ediyor. Üzülüyorum Süleymaniye sayın belediye başkanımızın oranın detaylarından haberi var mı? bilmiyorum. Hazır lokma, yani un var, şeker var, yağ var helva yapacaklar. Her şeyi tamamlamıştı, neden burada 2 buçuk senedir duruyorlar onunda bilmiyorum kendilerine sormak lazım. Sayın başkana da buradan sesleniyorum, Süleymaniye projesinin devamı İstanbul'un önemli yenileme alanının yeniden ihyasıdır" ifadelerini kullandı.

Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama
Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama

İsmet Yıldırım, Süleymaniye, Ümraniye, Kiptaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım'dan Süleymaniye Kentsel Yenileme Projesi hakkında açıklama - Son Dakika


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