Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in davası yeniden görülecek - Son Dakika

Kırgızistan Yüksek Mahkemesince, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan ve 11 yıl 2 ay hapis cezası alan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in davasının yeniden görülmesine ilişkin karar açıklandı.

Atambayev'in avukatlarından Zamir Zoşev, Atambayev'in hapis cezası aldığı ilçe ve şehir mahkeme kararlarının geçersiz kabul edilmesine ilişkin Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunduklarını belirtti.

Zoşev, Yüksek Mahkeme'nin temyiz incelemesini tamamladığını, ilçe ve şehir mahkemelerinin verdiği kararları bozarak, dosyayı yeniden görülmek üzere Bişkek'teki Pervomay İlçe Mahkemesine geri gönderdiğini ifade etti.

Bu arada, Yüksek Mahkeme binası önünde gün boyunca destek için bulunan Atambayev'in taraftarları ve yakınları gösterilerini sonlandırdı.

Ülkedeki cezaevlerinde ağırlığı olduğu bilinen ve 16 yıl hapis cezasının 8 yılını cezaevinde geçiren Çeçen asıllı Batukayev, 2013 Nisan başında serbest bırakılmış ve Çeçenistan'a özel bir uçakla gitmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti.

2011-2017'de cumhurbaşkanı olan Atambayev, polisin operasyonuyla 8 Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı.