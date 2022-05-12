Eski kız arkadaşını kimyasal maddeyle yaralayan sanıktan "pişmanım" savunması - Son Dakika
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Eski kız arkadaşını kimyasal maddeyle yaralayan sanıktan "pişmanım" savunması

12.05.2022 14:42
Eski kız arkadaşını kimyasal maddeyle yaralayan sanıktan "pişmanım" savunması

Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan ve 4 farklı suçtan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık Soner Bolat'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan ve 4 farklı suçtan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık Soner Bolat'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.

Böyle bir suçtan dolayı mahkemeye çıktığı için pişman olduğunu belirten Bolat, Sultan S. başta olmak üzere bütün kadınlardan özür dilediğini söyledi.

Mağdur ile aynı sokakta oturduklarını, uzun süreli ilişkilerinin ardından ayrıldıklarını anlatan Bolat, "Burada olmaktan gerçekten pişmanım ama iddia edildiği gibi o gün yolunu kesmedim, konuşmak için yanına gittim. Eline mermi verdiğim doğrudur ama tehdit etmedim. 'Al bu mermiyi diğer hediyelerin yanına koy, kocana gösterirsin' dedim." ifadelerini kullandı.

İddianamede yer verildiği gibi mağduru taciz etmediğini, yüzüne de kezzap atmadığını iddia eden Bolat, "Yüzüne attığım söylenen şey motosikletimi temizlemek için kullandığım yağ çözücüdür. Yüzüne değil, yere fırlattım, bu esnada benim de yüzüme geldi. Kendi acımı unutup, onun yüzünü yıkadım ve 'Sana bir şey olmasın' diye sarılıp öptüm." diye konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mağdurun yüzündeki yara izinin sabit kalıp kalmayacağının tespiti için adli tıp kurumundan rapor alınmasını kararlaştırarak sanık Bolat'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

21 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur Sultan S, şiddet nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

Bunun üzerine Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan kadının yolunu kesti ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek tehdit etti.

Bolat, silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götürdüğü Sultan S'nin yüzen kimyasal madde attı.

Yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluşan mağdurun şikayeti üzerine Bolat tutuklandı.

Soner Bolat'ın, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Kimyasal, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski kız arkadaşını kimyasal maddeyle yaralayan sanıktan 'pişmanım' savunması - Son Dakika


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