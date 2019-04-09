Son Dakika Haberleri: Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında "İftira" Davası

Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında "İftira" Davası

37 dakika önce

Kocaeli'de, başsavcıvekili ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı M.K. hakkında açılan tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında
Kocaeli'de, başsavcıvekili ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı M.K. hakkında açılan tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Kocaeli Başsavcıvekili E.Y. ve savcı S.T. ile davalı emekli Başsavcı M.K'nin avukatları katıldı.

Mahkeme, davalı M.K. hakkında başlatılan soruşturma dosyasının ne aşamada olduğuna dair Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığına gelen yazıda, soruşturma sürecinin devam ettiğinin bildirildiğini belirtti.

Söz verilen davalı E.Y. ve S.T'nin avukatı Şinasi Sarı, daha önceki yazılı beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "HSK'den gelen yazıdan da anlaşılacağı üzere henüz daha ceza yargılamasında sanık olarak yer alan F.G'nin etkinlik pişmanlık müracaatı yapılmadan önce davalının eylemleri HTS kayıtları ve diğer deliller sabit olmuştur. Soruşturma izni de bu deliller üzerinden verilmiştir. HSK tarafından yürütülen soruşturmanın ne zaman sona ereceği belirsizdir. Davalının eylemi ceza dosyası içinde bulunan not kayıtları, tüm deliller ve tanık anlatımları ile sabittir. Notların davalıya ait olduğu da ikrar edilmektedir." diye konuştu.

Sarı, bu nedenle davanın kabulüne, FETÖ ile irtibatlı oldukları yönünde müvekkilleri hakkında asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla M.K'den ellişer bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini istedi.

Davalı avukatı Ertuğrul Gazi Akyıldız da daha önceki yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Biz, HSK tarafından yürütülen soruşturma dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ediyoruz. Mektubun kim tarafından ve hangi tarihte gönderildiği ve kime teslim edildiği konusunda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına ve HSK'ye müzekkere yazılmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme Başkanı, HSK tarafından davalı hakkında yürütülen soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine ve davalı vekilinin söz konusu mektubun kim tarafından, hangi tarihte gönderildiği hususundaki talebinin, ceza dosyası içeriği ve davacı anlatımları dikkate alınarak reddine karar vererek, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:18 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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