Eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat kararına inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat kararına inceleme - Son Dakika

Eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat kararına inceleme

6 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak beraat kararı ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlattı.

Eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat kararına inceleme, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak beraat kararı ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlattı. Ayrıca başkan ve üyelerin görev yerleri değişti.

(İHA)

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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